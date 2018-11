Domenica 25 Novembre 2018, 15:01

Trecento donne del Vallo di Diano in marcia con un fiore rosso per ricordare Violeta Senchiu, l'ultima vittima di femminicidio in provincia di Salerno. La 32enne è stata uccisa, secondo l'accusa, dal compagno che le ha dato fuoco. Questa mattina battendo anche la pioggia le donne del Vallo di Diano si sono unite per ricordare la donna. Con loro anche la madre di Violeta.