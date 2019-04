Sabato 13 Aprile 2019, 16:04

Angri - Bus parcheggiato in strada con la dicitura fuori servizio. Ma il conducente è al bar con tre passeggeri. Il singolare episodio si è registrato questa mattina in via Papa Giovanni XXIII e ha scatenato le ire degli automobilisti imbottigliati nel traffico, che il mezzo ha contribuito a creare: auto costrette a camminare a senso unico alternato in un tratto molto frequentato a causa del mercato rionale.