Sabato 13 Aprile 2019, 16:11

È stato accolto dai ragazzi del centro accoglienza il dottore Pietro Bartolo il medico di Lampedusa questa mattina ad Ascea per un incontro con la comunità locale. Diventato il simbolo dell’accoglienza e dell’integrazione da ben 28 anni Bartolo è il medico che soccorre gli immigrati quando sbarcano a Lampedusa. Toccante il suo intervento, una ricostruzione drammatica di una situazione di dolore, morte e disperazione. I ragazzi del centro accoglienza lo hanno accolto con i suoni caldi del mediterraneo, lo hanno ascoltarla e ringraziato per tutti quanto ha fatto e farà per loro. La giornata è stata organizzata dal comune guidato dal sindaco Pietro D’Angiolillo nell’ambito del progetto La Città di Parmenide. Domani il dottore Bartolo ‪sarà a Marina di Camerota dove gli sarà conferito il Premio Internazionale Nassirya per la Pace. La cerimonia, organizzata dall’associazione culturale Elaia, si terrà nella Chiesa di Sant’Alfonso. ‬ Dal 1992 Bartolo è il responsabile delle prime visite a tutti i migranti che sbarcano a Lampedusa, è una grande risorsa per il nostro Paese. Autore di due libri di grande successo inerenti proprio la realtà che vive ogni giorno, da tempo Bartolo interagisce con Bimed e il presidente Iovino nell’intento di tracciare percorsi comuni. Il dottor Bartolo ha ricevuto numerose onorificenze ed è un grande onore poterlo ascoltare e sentire la sua testimonianza a proposito di “chi è l’altro, anzi l’ultimo”.