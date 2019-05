Camerota, carro funebre in panne sul lungomare: disagi e corsa al lotto

Domenica 12 Maggio 2019, 11:41

Carro funebre con a bordo il feretro in panne sul lungomare. È successo ieri mattina intorno alle 11 a Marina di Camerota. Il corteo era da poco uscito dalla chiesa e stava raggiungendo il lungomare dove sostava il carro. Quando la bara è stata caricata, però, il mezzo (non di una del comune), probabilmente a causa di un improvviso guasto, non è riuscito a ripartire.Non potendo proseguire verso il cimitero si è deciso di dare la possibilità ai presenti di porgere le condoglianze ai familiari del defunto sul posto. Il blocco della circolazione però, ha determinato disagi per il traffico, già intenso per la presenza di tantissime persone giunte a Marina di Camerota per la Corsa del Mito. L’intervento del sindaco Mario Scarpitta ha permesso di risolvere il problema, deviando la circolazione.Soltanto dopo circa un’ora è giunto sul posto un altro carro funebre sul quale la bara è stata caricata e il corteo è potuto finalmente ripartire.L’insolito episodio ha destato non poca curiosità tra chi ha assistito alla scena. In molti hanno pensato subito di giocare i numeri collegati alla vicenda al Lotto. I più gettonati sono il 47 (il morto), 90 (il carro funebre) e 55 (il funerale).