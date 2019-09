Mercoledì 4 Settembre 2019, 13:49

Un nuovo incendio sta tenendo col fiato sospeso i battipagliesi. Una colonna di fumo, visibile da diversi chilometri di distanza, si sta sollevando dalle campagne circostanti la città, precisamente in via Fosso Pioppo. Sul luogo sono già sopraggiunti gli uomini dell’antincendio del nucleo comunale della Protezione civile e i Vigili del Fuoco. Ad andare in fiamme, secondo le prime informazioni trapelate, sarebbero state alcune sterpaglie in un terreno incolto e una microdiscarica in esso contenuta. Dalle prime indicazioni, pare, si tratti di rifiuti come pannolloni e basi di legno. Intanto, però, si è già nuovamente sollevata la polemica, per l'ennesimo incendio. Dall'ultima volta, quando il 3 agosto scorso rimase distrutta la New Rigeneral Plast, sono infatti trascorsi appena 31 giorni.