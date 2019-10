Lunedì 14 Ottobre 2019, 07:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una ragazza di 12 anni di Padula è in coma farmacologico in seguito a un incidente allo svincolo autostradale di Polla. Due auto si sono scontrate e il bilancio parla di sei feriti, un ragazzo di Pertosa e cinque persone di Padula. Tra queste anche due bambini, compresa la ragazzina in gravissime condizioni. Sul posto le ambulanze del 118 e i carabinieri della stazione di Polla e dell'Aliquota Radiomobile della compagnia di Sala Consilina guidata dal capitano Davide Acquaviva.