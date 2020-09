Volontarie tedesche in azione a Casal Velino per l'iniziativa World Cleanup Day. L’edizione 2020 dell’evento mondiale di educazione ambientale è stata promossa dall’organizzazione tedesca onlus Blue-Soul, già operante sul territorio da quasi due decenni, in collaborazione con il comune diCasal Velino (che provvederà allo smaltimento dei rifiuti) e con il patrocinio del Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni.



Questa mattina le ragazze hanno ripulito il Porto nel pomeriggio si sono ritrovate alla foce del fiume Alento per pulire i suoi argini, risalendolo in canoa.



Il ritiro della raccolta dei rifiuti é stato organizzato nei pressi della darsena del Porto dove sono stati portati i sacchi riempiti.