Due centenarie lo stesso giorno, e il giorno di Capodanno a Buonabitacolo. Rosina Rinaldi e Maria Rosa Curcio sono legate dallo stesso destino di spegnere le candeline centenarie in questo stesso giorno.

"Due amiche, due madri, due lavoratrici", le definisce il sindaco Giancarlo Guercio.

"A loro e alle loro famiglie i nostri più sentiti auguri di buon centesimo compleanno. Un traguardo che rappresenta per tutti un ottimo auspicio, di sanità e fecondità, che sia di buon augurio per tutti".

