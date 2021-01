È stato necessario l'uso del gommone a Sassano per raggiungere alcune abitazioni isolate a causa dell'esondazione di alcuni canali in zona Varco. Decine di persone sono rimaste isolate e sono state raggiunte dai volontari della protezione civile di Padula guidati da Giuseppe Pisano. Per fortuna non si registrano feriti.

