Scontro sulla Cilentana, feriti una donna e due uomini

Incidente stradale nella mattinata di oggi sulla Cilentana, nei pressi dello svincolo di Ceraso. Coinvolte per cause ancora da accertare tre auto. Una di queste si è ribaltata adagiandosi su un fianco. Tre le persone coinvolte: una donna e due uomini tra i 30 e i 50 anni.

Da comprendere le cause che hanno determinato il sinistro, non si esclude una manovra azzardata di una delle vetture. Sul posto i carabinieri, i vigili del fuoco e le ambulanze della Misericordia di Vallo. Per fortuna i feriti non sono in gravi condizioni.