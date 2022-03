Panificio distrutto dalle fiamme ad Eboli. L'incendio si è verificato ieri sera in via Nobile, in pieno centro, e sono stati subito allertati i vigili del fuoco che hanno spento il rogo. I carabinieri della compagnia di Eboli, diretti dal capitano Emanuele Tanzilli, hanno avviato le indagini e non si esclude che possa trattarsi di un atto doloso.