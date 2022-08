Ferragosto sicuro in Costiera Amalfitana, sequestrate due patenti: guida in stato di ebbrezza

Ferragosto sicuro in Costiera Amalfitana dove i Carabinieri della Compagnia di Amalfi hanno eseguito una serie di controlli sulle auto in transito sottoponendo i rispettivi guidatori ad accertamenti mirati.

E nel corso delle attività operate dai militari dell'arma coordinati dal capitano Umberto D'Angelantonio, sono state ritirate due patenti e elevati quattro verbali.

In un caso è scattata anche la denuncia in stato di libertà in quanto il tasso alcolemico accertato nel corso del controllo è risultato compreso tra 0,8 e 1,5 g/L. Oltre alla sospensione della pantente, la persona, che pare avesse trascorso la serata in una discoteca di Positano, dovrà rispondere dinazi ai giudici del reato contestato.

E sempre a Positano è scattata una sanzione amministrativa nei confronti di un'altra persona trovata alla guida con tasso compreso tra 0,5 e 0,8 oltre alla sospensione della patente.

Nella morsa dei controlli mirati operati la scorsa notte dai carabinieri sono finiti anche due neopatenti controllati nel corso di un posto di blocco attivato nel centro di Amalfi, il cui tasso alcolemico, buon per loro, era inferiore a 0,5 Se la sono cavata solo con una sanzione amministrativa e la sottrazione di 10 punti sulla patente.