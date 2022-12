Autostrada A2 del Mediterraneo: auto in fiamme e paura

Tanta paura per due persone a bordo di un'auto andata in fiamme tra Petina e Polla lungo la A2 del Mediterraneo. Il veicolo procedeva in direzione sud quando è stato avvolto dalle fiamme. Incolumi per fortuna gli occupanti che hanno lasciato in tempo il veicolo.

Immediato l'arrivo sul posto dei vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina guidati dal caposquadra Bruno Mangieri i quali hanno immediatamente spento le fiamme.