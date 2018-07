Sabato 7 Luglio 2018, 06:45 - Ultimo aggiornamento: 6 Luglio, 22:48

Arriva da Ravenna ma è campano. È di Napoli ma ama il Cilento che frequenta da sempre. Francesco Russo, 59 anni, è stato nominato ieri prefetto di Salerno al posto di Salvatore Malfi destinato all’ispettorato di amministrazione di Roma. Un cambio al vertice dell’ufficio territoriale di governo che arriva dopo solo due anni. Due anni di lavoro intenso per Malfi che ha saputo affrontare con grande determinazione anche la bufera giudiziaria che lo ha di recente travolto per fatti di quanto era prefetto a Vercelli.«È una grande emozione tornare a lavorare nella mia terra, in una delle regioni più belle - commenta il prefetto Russo dal suo ufficio emiliano - e soprattutto di venire in una provincia come quella salernitana che apprezzo da turista. Ora imparerò a conoscere anche il suo capoluogo». Ancora non sa i tempi burocratici per il suo trasferimento ma già nella giornata di ieri, appena ricevuta la nomina ministeriale, ha sentito al telefono i colleghi di piazza Amendola per scambiare con loro qualche battuta. «Da lunedì - precisa Russo - mi metterò a lavoro per studiare Salerno e la sua provincia». Ammette di avere ancora tanto da capire di questa terra, «non sono così presuntuoso da non sapere che ho tante cose da sapere e da sperimentare» commenta, e ci tiene a precisare che crede molto nel lavoro di squadra: «incontrerò da subito i sindaci e tutti gli organi istituzionali perché ho sempre lavorato bene con gli amministratori locali, il nostro è un compito delicato e dobbiamo saper bene interagire».