«Nei prossimi mesi arriveremo all’approvazione del Puc». È quanto assicura l’assessore all’urbanistica, Dario Vaccaro, che interviene su uno dei dossier più scottanti della riconfermata amministrazione Lanzara. Dopo il giro di incontri con le varie categorie, criticata dagli oppositori perché organizzata a ridosso della campagna elettorale delle scorse amministrative, è tempo di fare il punto e fissare le tappe del percorso che porterà al varo definitivo del Piano urbanistico comunale, atteso da anni. «La campagna di confronto - spiega Vaccaro - è stata positiva e ci ha permesso di raccogliere tante osservazioni. Altrettanto importante è stata la manifestazione di interesse per il dimensionamento delle aree produttive, che ci farà capire se gli spazi destinati al settore produttivo sono sufficienti o meno».

Ma Vaccaro si spinge oltre: «Abbiamo un’idea di sviluppo della città ben precisa che non si fermerà all’adozione del Puc. Seguiremo e accompagneremo tutta la fase attuativa per far sì che il piano funzioni davvero». Il tema cardine, che da tempo tiene in banco nel dibattito cittadino, è quello relativo all’aumento degli insediamenti edilizi nel centro urbano (vedi il palazzo che sorgerà al posto dell’ex cinema Nuovo), che rischia di peggiorare la qualità della vita di quell’area per via dell’aumento del traffico e la conseguente diminuzione dei parcheggi. «La vivibilità - spiega l’assessore all’urbanistica - è il concetto cardine attorno al quale ruota il Puc. Il problema non è solo dove si costruisce, ma come lo si fa. Gli interventi del privato devono essere, a differenza del passato, un’occasione per garantire nuovi standard alla città, nuovi spazi di vivibilità. È in questa ottica che gli interventi residui dovranno anche essere indirizzati, per quanto di nostra competenza, in zone diverse dal centro urbano in modo da garantire vivibilità e servizi anche nelle periferie».

E la questione traffico che da anni attanaglia l’arteria principale di Pontecagnano Faiano (via Italia-corso Umberto) costringendo gli automobilisti a code infinite per attraversare la città? «È un problema che, di concerto con i comuni limitrofi e con gli altri enti, stiamo già affrontando. Pontecagnano Faiano avrà una nuova viabilità, alternativa alla strada statale, che decongestionerà il centro. Attraverso altri interventi già in cantiere - conclude Vaccaro - verrà migliorata la viabilità di collegamento con Salerno e con gli svicoli dell’autostrada e della tangenziale».