Venerdì 17 Maggio 2019, 14:13

PIAGGINE - Mercoledì 22 maggio si terrà l’inaugurazione del “sentiero Monte Cervati”. Questo tracciato rientrerà nella rete sentieristica ufficiale del Parco Nazionale Cilento Vallo di Diano e Alburni, nella nuova cartografia CAI dedicata al Monte Cervati e sarà parte del Sentiero Italia, il trekking più lungo del mondo che, attraversando la penisola italiana per circa 6.600 km, passerà anche sul Cervati con il punto sosta più alto della Regione Campania. Si tratta di un sentiero storico che la popolazione locale frequentava fino a qualche decennio addietro per andare agevolmente in montagna partendo dal ponte sul fiume Calore, proseguendo per il Piano di Roti, attraversando la Festola e salendo poi fino alla Nevera prossima alla vetta del Monte Cervati. Il nuovo sentiero Piaggine-Cervati verrà percorso integralmente per la prima volta da un gruppo di escursionisti emiliani provenienti da Bologna e ospiti del Cai Montano Antilia che li accompagnerà lungo i tragitti più belli del territorio. Questo sentiero dopo i vari sopralluoghi effettuati dai soci del Cai è stato inserito nella REI, il catasto nazionale sentieri. Sul sentiero verrà installata la segnaletica bianco rossa del Club Alpino Italiano e si sta già lavorando per la creazione di una nuova cartografia dedicata al massiccio del Cervati. Il lavoro sinergico tra il Comune di Piaggine, guidato dal sindaco Guglielmo Vairo, e la Comunità Montana Calore Salernitano, Angelo Rizzo presidente, e la fattiva collaborazione del Cai Montano Antilia con Andrea Scagano, consentirà agli escursionisti di poter ammirare arte, cultura ed una natura di ineguagliabile bellezza.