Sport, lo stadio comunale di Pontecagnano Faiano si rifà il look. Taglio del nastro ieri mattina per il campo sportivo cittadino completamente rinnovato con un investimento di 700mila euro (fondi Credito sportivo). Realizzata la nuova area di gioco in erba sintetica di ultima generazione, recinzioni a norma, impianto di irrigazione automatico, nuove panchine, nuove porte. Inoltre, con fondi comunali - spiegano dall’amministrazione - sono in via di realizzazione «le nuove torri faro con impianto a led (130mila euro, l’adeguamento degli spogliatoi lato est (100 mila euro) e la sistemazione dei piazzali interni all’impianto sportivo, oltre alla nuova fognatura e la sistemazione della viabilità lato tribuna spettatori locali (70mila euro)».

Presenti al taglio del nastro il sindaco Giuseppe Lanzara, l’assessore ai lavori pubblici Raffaele Sica, il consigliere delegato allo sport Gaetano Nappo, il presidente della Provincia Franco Alfieri e diverse società calcistiche. «Inizia oggi una nuova era sportiva a Pontecagnano - commenta il sindaco Lanzara - finalmente tante associazioni sportive potranno godere di una struttura all’avanguardia. La città attendeva da decenni uni stadio all’altezza. Raggiungiamo questo traguardo con immensa gioia e continuiamo il lavoro di consegna di grandi e piccole aree per la comunità». Per il presidente della Provincia Alfieri è stato un «momento importante per l’intera comunità perché la pratica sportiva è un diritto. In questo nuovo stadio si celebreranno gare importanti ma anche eventi che faranno da volano per il turismo». Una giornata all’insegna dello sport con diverse scuole calcio che si sono cimentate in un entusiasmante torneo. In campo anche amministratori e dipendenti comunali. «Abbiamo vinto la sfida più difficile - dice il consigliere Nappo - quella di riconsegnare alla città un luogo fondamentale per lo sport, l’aggregazione, il futuro dei giovani».