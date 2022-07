Nuovo svincolo sul raccordo Sicignano-Potenza, la Provincia dice sì

Un nuovo svincolo sul raccordo Sicignano degli Alburni - Potenza all'altezza del viadotto San Nicola tra Buccino/Romagnano al Monte, il consiglio provinciale ha votato all'unanimità questa proposta contenuta nella mozione presentata dal vicepresidente, Giovanni Guzzo.

Lo svincolo è da tempo richiesto per implementare il sistema di mobilità all'interno di un territorio interno, tra Ricigliano, Salvitelle, San Gregorio Magno, ma anche quello diretto verso l'area industriale di Buccino. "È una esigenza per il territorio e l'unanimità del consiglio provinciale dà la dimensione della compattezza nel riconoscerla anche da parte delle altre forze politiche oltre al Partito democratico con cui è stata condivisa", spiega il vicepresidente Guzzo. Questo era l'atto preliminare per dare via ora al percorso di progettazione e reperimento delle risorse.