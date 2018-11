Martedì 6 Novembre 2018, 18:08 - Ultimo aggiornamento: 06-11-2018 18:23

Kevin, fratello di Violeta, uccisa sabato a Sala Consilina con l'arresto del convivente Gimmino Chirichella, ha postato un nuovo video dopo quello di ieri. Se ieri accusava il cognato della morte della sorella, in questo, il romeno, latitante, chiede scusa.«Ero in preda all'alcol e alla disperazione - dice - e per questo ho detto quelle cose». Inoltre dà una versione diversa di quanto avvenuto. «Dall'Italia mi dicono si sia trattato di un incidente, la taniche sono cadute da mano di Gimmino e si è scatenato l'incendio».