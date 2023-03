Bellizzi, prodotti agricoli e consigli nutrizionali: nuovo canale Tik Tok

La cooperativa agricola OrtoRomi di Bellizzi è la prima realtà del settore ad approdare su TikTok. Obiettivo dell'iniziativa, avvicinare un target più giovane e dinamico ed informarlo dei benefici di una sana alimentazione.

l canale ospiterà i video realizzati direttamente da OrtoRomi, ma anche quelli di content creators di diversi ambiti – che spaziano dalle ricette ai consigli alimentari per chi pratica sport e fitness e tante idee pratiche per chi vive una vita dinamica in famiglia – con cui si mirerà ai diversi target di interesse. Per dare autorevolezza ai contenuti proseguirà la collaborazione – che già lo scorso anno ha visto un riscontro molto positivo - con la biologa nutrizionista, Martina Donegani. Inoltre saranno individuati i touchpoint da presidiare nel corso dell’anno, attraverso i quali si daranno spazio e rilevanza a tutte le linee di prodotto: insalate fresche, estratti di frutta e verdura, zuppe fresche pronte ed altre referenze di punta della vasta gamma OrtoRomi.

«Siamo tra le prime realtà del settore ortofrutticolo ad approdare su TikTok – dichiara Martina Boromello, Responsabile Marketing e Comunicazione OrtoRomi – e siamo pronti a scoprire le opportunità che ci riserverà questa piattaforma giovane e in costante evoluzione e crescita: ora più che mai, è importante esplorare nuovi linguaggi e nuovi format per interagire con nuove audience, sempre in un’ottica di aumento della brand awareness».