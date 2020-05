Gli alunni della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto onnicomprensivo di Torre Orsaia (in provincia di Salerno), dirigente scolastico Romualdo Carro, sono stati protagonisti di una video performance intonando 'O sole mio con l'obiettivo di infondere energia e speranza in questo momento difficile.



«I ragazzi - racconta il loro insegnante Raffaele Fuccio - si sono subito entusiasmati di fronte a questa nuova sfida e si sono impegnati al massimo, anche per non perdere le conoscenze fin qui acquisite. Per centrare l'obiettivo è stato però necessario un duro lavoro, anche di sabato e domenica e anche più di 10 ore al giorno».



Hanno partecipato al video alunni di scuola media, alcuni di loro ai primi mesi con lo strumento musicale. I 16 piccoli protagonisti, con 5 parti melodiche diverse che compongono poi la musica di "O' Sole Mio", e qualche percussione “casalinga” , che appunto «fin da subito hanno accolto con entusiasmo il progetto, felici di poter emozionare e contribuire a rallegrare tutti in questi giorni delicati, cercando anche di sensibilizzare, a loro modo, incitando al non arrendersi, a dare conforto e sollievo suonando». Il professor Fuccio ha voluto far capire e dimostrare un modo alternativo di stare insieme, e quanto sia positiva la forza comunicativa della musica.



Nel video, infatti, gli alunni, prendendo spunto dal titolo e dal testo del brano, hanno creato una "scena" del periodo che stiamo vivendo ma raccogliendo la speranza che tutto finirà e che il sole tornerà a dar luce a questo buio momento. Al video è stata anche abbinata una raccolta fondi a favore degli ospedali della regione Campania impegnati nell'emergenza coronavirus.



Gli alunni partecipanti sono: Domenico Savino, Gabriele Caputo, Elena Rago, Desirè Modesti, Angelo Battagliese, Luca Romaniello, Francesco Capobianco, Carlo Nicolella, Donato Abate, Gabriele Cascone, Teresa Caiafa, Maria De Cono, Donato Iovine, Silvia Pierro, Adele Cariello e Francesco Speranza. Ultimo aggiornamento: 15:56 © RIPRODUZIONE RISERVATA