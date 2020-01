Avvistare una lontra nel Sele è complicato, avvistarne due, che poi giocano con un ramo, è un evento. È accaduto nell'area dell'oasi di Persano dove due lontre hanno deciso di mostrarsi all'occhio dello scatto mostrando e dimostrando non solo la bellezze del fiume ma anche della sua salubrità. Per alcuni minuti si sono tuffate e rincorse per agguantare un semplice ramo. Un vero spettacolo della natura che non è sfuggito a Francesco Pecoraro, dipendente della riserva Sele-Tanagro, che le ha immortalate. Un avvistamento fortunato, anche in questi giorni freddissimo, habitat naturale delle lontre. © RIPRODUZIONE RISERVATA