Occhi al cielo in tutto il sud della provincia di Salerno e non solo per ammirare uno strano fenomeno durato diversi minuti e immortalato anche dalla fotografia di Gianluigi Casella. Una serie di luci in movimento rettilineo da Ovest-Nordovest verso Est-Sudest a cadenza regolare. Piccole luci simili alle stelle, che hanno "tagliato" la volta celeste per poi scomparire all'orizzonte. Non si tratta di ufo ma di satelliti, nello specifico satelliti Starlink di SpaceX, progetto di Elon Musk che punta ad aumentare la copertura internet sulla Terra.



© RIPRODUZIONE RISERVATA