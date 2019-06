CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 28 Giugno 2019, 12:00 - Ultimo aggiornamento: 28-06-2019 12:07

«Unisa non è solo eccellenza nello studio, ma eccellenza anche nello sport». Un applauso fragoroso accoglie lo schermidore Diego Occhiuzzi, testimonial del taglio del nastro dei due Palaunisa B e C della Cittadella dello Sport, realizzati ex novo, per ospitare le gare di scherma dal 3 luglio con 16 piste per eliminatorie e finali secondo prescrizione Fisu. Continua così, con grande entusiasmo, la corsa dell'università di Salerno a meno sei giorni dalle Universiadi 2019: i primi atleti inizieranno ad arrivare tra oggi e domani, mentre la città si prepara ad accogliere il passaggio della torcia olimpica, per poi trasferire la festa in ateneo già lunedì, con dj set al tramonto per salutare gli sportivi.