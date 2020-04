Angri - Occupazione abusiva di suolo pubblico, sanzionati i titolari di tre esercizi commerciali. I controlli del personale della vigilanza urbanistica hanno interessato tre attività in via Amendola, Corso Vittorio Emanuele e via dei Goti. Ai titolari è stato contestato il montaggio di tende da esterni, che oltre a occupare suolo pubblico senza autorizzazione, servivano ai proprietari per ampliare le loro attività. Ai tre è stata ordinata dalla responsabile dell'ufficio tecnico del Comune la rimozione immediata dei supporti e il ripristino dello stato dei luoghi. In caso contrario si procederà alla chiusura delle attività commerciali. © RIPRODUZIONE RISERVATA