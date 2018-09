Mercoledì 26 Settembre 2018, 06:45

VALLO DELLA LUCANIA - Un calvario tra gli ospedali di Eboli, Agropoli e Vallo della Lucania. Negli ultimi giorni Antonella Casale, 54enne di Agropoli, con forti dolori ad un fianco si era rivolta a diverse strutture sanitarie. Era stata rispedita puntualmente a casa per cure domiciliari. Domenica notte il tragico epilogo. La giovane mamma è morta durante presso l’ospedale San Luca di Vallo dove era arrivata per la seconda volta nelle ultime 48 ore. I familiari hanno presentato denuncia ai carabinieri.La vicenda della donna è iniziata sabato scorso. Antonella Casale è arrivata presso il pronto soccorso dell’ospedale di Agropoli con un forte dolore ad un fianco. Da lì è stata dirottata a Vallo dove i sanitari del San Luca dopo alcuni controlli l’hanno rimandata a casa. Domenica il problema si è ripresentato. I medici del 118 provvedono ad un lavaggio. La situazione sembra migliorare ma dopo qualche ora il malore al fianco è addirittura più forte. Nuovo lavaggio, ma le condizioni della donna non migliorano. Nella notte tra domenica e lunedì, una nuova corsa all’ospedale San Luca dove purtroppo la situazione precipita, la 54enne muore, intorno alle due di notte. Ieri mattina la denuncia ai carabinieri di Vallo della Lucania. Sul caso la procura ha aperto un fascicolo di indagine. La salma della donna è stata posta sotto sequestro in attesa dell’esame autoptico.