Giovedì 11 Aprile 2019, 06:30

Lotta dura agli ambulanti abusivi. Fioccano gli allontanamenti con Daspo anche per i venditori di strada non autorizzati. E scatta l’offensiva sul Lungomare Trieste con l’intensificazione di pattuglie a rotazione. Dopo il blitz del 23 marzo, i vigili urbani agli ordini del comandante Antonio Vecchione ritornano alla carica contro i venditori abusivi di frutta in strada. Stop ad esposizioni di frutta e verdura nel pieno del traffico tra auto e scooter. Ieri gli agenti al fine di reprimere il commercio ambulante abusivo sul territorio comunale hanno eseguito interventi mirati nella zona orientale di Salerno, provvedendo a sequestrare dinanzi ad una farmacia di Pastena diversi quintali di frutta e verdura. Nei guai sono finiti due dei tre venditori abusivi sanzionati ai quali è stato applicato il daspo urbano con allontanamento dalla città. In particolare sono state sequestrate complessivamente 96 cassette di frutta e verdura, per un totale di 253 chili di merce che è stata -interamente devoluta a due associazioni del territorio. Già il mese scorso due ambulanti erano stati raggiunti dal provvedimento di allontanamento di 48 ore applicato per la prima volta a Salerno. Una misura utilizzata già per i parcheggiatori abusivi e gli accattoni dinanzi ai supermercati. E è pronta una vera e propria task force contro gli ambulanti che da qualche settimana stanno ritornando ad invadere il Lungomare del centro. Una battaglia ciclica che si ripete da anni. Con l’avvio della primavera i viali di via Trieste si trasformano in un suk a cielo aperto. I vigili di Vecchione, su richiesta del Comune, sono pronti a garantire minimo tre pattuglie a turnazione sul lungomare per assicurare passeggiate tranquille e ore di relax al sole alle famiglie salernitane. L’obiettivo è limitare e allontanare i casi di vendite abusive con stand, bancarelle e tappeti. Proprio come si sta utilizzando la linea dura contro i venditori di frutta abusiva.