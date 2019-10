Offese a polizia e giornalisti su Facebook, denunciato per vilipendio alla Repubblica

Offese alle forze di polizia e ai giornalisti su Facebook, denunciato l'autore per vilipendio della Repubblica, delle istituzioni e delle forze armate. I carabinieri della stazione di Nocera Inferiore, dopo una indagine sono riusciti ad individuare l'autore di commenti offensivi pubblicati su Facebook al di sotto di un articolo della testata giornalistica Rta Live. Si tratta di un residente dell'agro nocerino Sarnese, denunciato, in stato di libertà, dagli uomini dell'Arma per vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle forze armate. © RIPRODUZIONE RISERVATA