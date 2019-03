«È un personaggio a noi ben noto. È un primitivo, un buzzurro, uno di quelli che in altri tempi io definivo un consumatore abusivo di ossigeno». Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, descrive Sergio Vessicchio, giornalista e telecronista per un'emittente locale salernitana che, nel prepartita di Agropoli-Sant'Agnello, partita di calcio valida per il campionato di Eccellenza Campania Girone B, ha espresso giudizi sessisti nei confronti della guardalinee Annalisa Moccia, definendo «uno schifo» che le donne arbitrassero partite del calcio maschile.

Mercoledì 27 Marzo 2019, 00:37

