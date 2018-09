Mercoledì 19 Settembre 2018, 14:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Daspo e denuncia a piede libero per due tifosi dell'Angri, accusati di aver offeso e spintonato una capotreno a bordo del convoglio sul quale viaggiavano insieme ad altri ultras, lo scorso sabato, per raggiungere Mercato San Severino, dove si è disputata la partita Angri-Calpazio. I due giovani, 25 e 23 anni, sono stati identificati dagli agenti del commissariato di Nocera Inferiore all'esito di una breve attività investigativa. Gli uomini del vice questore aggiunto Luigi Amato (nella foto) erano già intervenuti sabato pomeriggio, prima alla stazione di Nocera Inferiore e poi a Mercato San Severino, per identificare tutto il gruppo di tifosi segnalato dalla capotreno, che aveva denunciato i fatti. Grazie a successivi accertamenti è stato possibile risalire all'identità dei due supporters responsabili. Per loro è scattata la denuncia a piede libero per violenza e minaccia a carico di incaricato di pubblico servizio. Il questore di Salerno adotterà, inoltre, nei loro confronti il provvedimento di divieto di accesso alle manifestazioni sportive.