Domenica 14 Aprile 2019, 18:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Viene dal liceo scientifico Alfonso Gatto di Agropoli Mattia Arundine, uno dei cinque vincitori delle Olimpiadi della Fisica organizzate dal Ministero dell'istruzione in collaborazione con l’Associazione per l’Insegnamento della Fisica (AIF). La sfida, giunta ormai alla trentatreesima edizione, si è svolta a Senigallia, presso il Liceo Scientifico “Medi”, dal 10 al 13 aprile.La gara nazionale è stata dedicata, quest’anno, al cinquecentesimo anniversario della morte di Leonardo da Vinci e alla risoluzione della ventiseiesima Conferenza Generale di Pesi e Misure di Parigi, tenutasi lo scorso anno, in base alla quale tutte le unità di misura sono definite a partire dai valori dati per definizione di altrettante costanti fisiche fondamentali.Il processo di selezione che ha portato i migliori cento a incontrarsi e sfidarsi a Senigallia è iniziato nello scorso mese di dicembre con le gare di istituto, alle quali hanno partecipato circa 50.000 studenti distribuiti nelle 850 scuole iscritte al concorso. Alla gara di secondo livello, tenutasi nello scorso mese di febbraio, hanno avuto accesso 4.000 studenti assegnati a 58 poli nazionali.Gli studenti vincitori saranno invitati al seminario di formazione “Ad un passo dalle IPhO” che si terrà il prossimo mese di maggio presso lo ICTP di Trieste, al termine del quale con una ulteriore prova teorica e sperimentale verranno scelti i cinque ragazzi che rappresenteranno l’Italia alle Olimpiadi Internazionali di Fisica che si svolgeranno in Israele, a Tel Aviv, dal 7 al 15 luglio prossimi.Altri cinque studenti, selezionati al termine della gara nazionale, parteciperanno invece alle Olimpiadi Europee della Fisica che si terranno a Riga, in Lettonia, dal 31 maggio al 4 giugno prossimi.