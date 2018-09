Giovedì 13 Settembre 2018, 10:33

SARNO - Frode in commercio, oltre due tonnellate di olio extravergine di oliva adulterato sequestrate dalla guardia di finanza in un’azienda di Sarno. L’operazione è scattata nella giornata di ieri. Durante un controllo in una ditta che si occupa dell’imbottigliamento e della commercializzazione di olio di oliva, le fiamme gialle della compagnia di Scafati, agli ordini del capitano Nunzio Napolitano, hanno rinvenuto una partita di prodotto che, in base alla documentazione esibita, doveva essere tutto «extra-vergine».La conferma dell’adulterazione dell’olio è arrivata dall’esame di laboratorio effettuato dall’ufficio delle Dogane di Bari. Il prodotto è stato sequestrato. Tre persone, responsabili dell’azienda, sono state denunciate.