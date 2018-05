Sabato 26 Maggio 2018, 18:00 - Ultimo aggiornamento: 26-05-2018 18:00

OLIVETO CITRA - Ha voluto che la famiglia avvolgesse completamente il proprio corpo in una bandiera con il simbolo della falce e del martello. Nessun funerale in chiesa, poi, nessun rito religioso, ma solo un saluto. Gerardo Russo, ultraottantenne di Oliveto Citra, era un comunista convinto fin nelle ossa, militante da sempre e fondatore anche del Pd nella cittadina del Sele. Da tempo sapeva che la morte era vicina ed aveva dato precise disposizione per i suoi funerali. Un momento di grande commozione, che si è consumato questa mattina anche per chi comunista non lo è mai stato. Dall'ospedale, dove si è spento,è partito il carro pieno di bandierine con falce e martello, fino ad arrivare prima davanti casa sua e poi in Piazza dei caduti. Qui è stata allestita una sorta di camera ardente all'aperto e la banda musicale al seguito ha suonato Bandiera rossa, il Silenzio e l'Inno di Mameli. Tanti a salutarlo per l'ultima volta, ad iniziare da due ex sindaci comunisti, Giuliano Moscato ed Italo Lullo, poi militanti e conoscenti, in un unico coro di commozione e rispetto di questo comunista, tale fino all'ultimo dei suoi giorni. E forse più.