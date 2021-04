Oliveto Citra, hub vaccinale attivo 1-2 maggio con i pc donati dalla Mutti

Week end del 1° maggio con le vaccinazioni per i prenotati in piattaforma 60-79 anni ad Oliveto Citra, grazie ad una gara di solidarietà per allestire il centro vaccinale nella palestra comunale. Due pc sono stati donati dal Gruppo Mutti, che ha un'azienda ad Oliveto, la Fiordagosto, un gesto importante di sostegno alla comunità che ospita una delle aziende migliori del Cratere.

Altri due li ha messi il Comune, mentre gli operai della società comunale Lasat da giorni stanno pulendo i grandi locali che spesso ospitano eventi ed ora sono spazi della salute.

Tutti, insieme alla Fondazione San Francesco d'Assisi e all'Asl sono pronti, sabato 1 e domenica 2 maggio, ad accogliere i prenotati, dalle 8 alle 20. Basta essere in piattaforma. «Non è stato facile avere questo hub vaccinale - dice il sindaco, Mino Pignata - ma come sempre il lavoro e l'impegno di tutti ha prodotto davvero un miracolo. Ad ognuno il mio ringraziamento».