Ad Oliveto Citra lo screening per i bambini con i supereroi

Uno screening speciale per i bambini di Oliveto Citra. Sono stati i supereroi e i personaggi delle favole ad occuparsi dei più piccoli perchè quel tampone rapido potesse essere affrontato con maggiore serenità. E così, questa mattina, in oltre 150 hanno partecipato all'iniziativa per sentirsi più sicuri nell'andare a scuola.

Una giornata organizzata dal Comune, insieme ai volontari della Fondazione San Francesco d'Assisi Onlus e della Protezione Civile di Oliveto Citra, prezioso supporto nei momenti di maggiore difficoltà anche su tutto il Sele Tanagro.

La Fondazione, infatti, ha svolto e svolge screening sin dall'inizio della pandemia, mentre la Protezione civile coadiuva i due centri vaccinali dell'ospedale e dell'hub che è posto nella palestra comunale chiamando tutti i convocati per le vaccinazioni.