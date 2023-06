Fisciano: Comune, McDonald's The Club 84zero84 in campo «Oltre la disabilità»

Il progetto “Oltre la disabilità”, nato dalla collaborazione tra l’Associazione di promozione sociale The club “84zero84”, l’azienda Mc Donald’s e l’Ufficio delle Politiche sociali del Comune di Fisciano, ha lo scopo di creare momenti di inclusione sociale, coinvolgendo i ragazzi e le ragazze con disabilità residenti nella Valle dell’Irno e che frequentano i centri polifunzionali. Quest’ultimi nei mesi di giugno e luglio avranno la possibilità di vivere, all’interno del Ristorante Mc Donald’s di Fisciano, esperienze ricreative, partecipando ad attività e laboratori, nonché a momenti di convivialità insieme ai volontari dell’associazione The Club 84zero84. L’obiettivo principale del progetto è favorire una maggiore crescita individuale, stimolare una corretta educazione alla convivenza e potenziare le capacità di socializzazione attraverso dirette esperienze di vita. La presentazione questa mattina a palazzo di città.

Vincenzo Sessa, Sindaco di Fisciano ringrazia «il Mcdonald's di Fisciano che è sempre vicino a tutte le iniziative che il Comune mette in campo. Questa è una dimostrazione della forte interazione ed integrazione che si è creata da subito tra il Comune ed il Management del McDonald's, così come si è creata per tante altre realtà del nostro territorio. Il progetto "Oltre la disabilità" è un progetto importante che dà supporto alle persone diversamente abili, favorendone l’inclusione sociale. Ringrazio l'associazione The Club 84zero84, un’associazione del nostro territorio con cui collaboriamo sinergicamente. Grazie a questi ragazzi, infatti, siamo riusciti a mettere in campo in questi anni diverse iniziative che non solo, hanno portato lustro alla nostra comunità, ma che riescono al contempo, a creare un senso di coesione sociale sul nostro territorio.» Per Vittorio Ambrosini, General Manager Della Global Family Food spiega che «la difficoltà maggiore che abbiamo quando arriviamo su un territorio nuovo è proprio quella di come creare quei rapporti che possono esserci utili a restituire alla comunità quello che appunto noi riceviamo dalla comunità. È infatti attraverso l'amministrazione comunale e gli enti locali che si riesce ad avere un punto di contatto con la cittadinanza che ci accoglie, dandoci la possibilità di interagire concretamente con essa.

Noi cerchiamo di partecipare a qualunque tipo di iniziativa che rientri nelle nostre possibilità proprio per restituire al territorio ciò che ci dà e per essere più vicini alla comunità».