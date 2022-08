Ombrelloni «selvaggi» in spiaggia, sequestro sul litorale di Montecorice

Polizia locale e guardia costiera hanno sequestrato, all'alba di oggi, sulla spiaggia di Agnone Cilento, nel comune di Montecorice, gli ombrelloni e le attrezzature da spiaggia lasciate indebitamente ad occupare i tratti liberi di arenile.

Gli agenti hanno, infatti, completamente ripulito la spiaggia, ch'era ormai diventata inaccessibile, se non per chi aveva deciso di piazzare l'ombrellone al momento dell'arrivo al mare per poi tirarlo via solamente a vacanze finite.

Operazioni analoghe in questi giorni anche in altri comuni costieri a conferma che purtroppo questa pratica resta ancora molto diffusa.