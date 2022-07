CIVITANOVA MARCHE - Non è un giorno come gli altri a Civitanova Marche, dove ieri è stato consumato l'efferato omicidio in strada di un mendicante, il nigeriano Alika Ogorchukwu. Animi accesi in città dove è andata in scena una vibrata protesta della comunità nigeriana e attenzione rivolta alle indagini per comprendere l'esatta dinamica. Smentita la molestia a sfondo sessuale (come era emerso, in un primo momento, nella convulsa giornata di venerdì). Alika, il nigeriano morto ammazzato per strada a Civitanova, a mani nude dopo un colpo di stampella in testa, chiedeva «insistentemente soldi» e aveva «afferrato per un braccio la mia compagna». «Chiedo scusa alla famiglia della vittima». Queste le parole di Filippo Claudio Giuseppe Ferlazzo, affidate ai suoi legali nel corso di un colloquio. Dalla ricostruzione fornita dall'uomo, fermato per la morte dell'ambulante nigeriano, tra lui e il cittadino nigeriano sarebbe nata una lite perchè «l'ambulante chiedeva insistentemente l'elemosina e ha anche tenuto per un braccio la mia fidanzata». Ferlazzo lavorava da poche settimane in una fonderia di Civitanova Alta.

Civitanova, la polizia: «Alika ucciso a mani nude»

Alika, non c'è stato odio razziale

Non ci sono motivi legati all'odio razziale nell'omicidio dell'ambulante nigeriano Alika Ogorchukwuch, ucciso dal 32enne italiano Filippo Claudio Giuseppe Ferlazzo. «Le indagini sono in corso, ma la situazione è abbastanza chiara - hanno detto il dirigente della Squadra Mobile di Macerata Matteo Luconi e quello del commissariato di Ps di Civitanova Marche Fabio Mazza, durante una conferenza stampa- tutto sembra essere nato da una lite per futili motivi, con una reazione abnorme da parte dell'aggressore nei confronti della vittima che gli stava chiedendo l'elemosina».

Omicidio Civitanova Marche, l'assassino di Alika: «Chiedeva soldi, ho perso la testa. Non pensavo fosse morto»

Proteste dei nigeriani

A Civitanova Marche i manifestanti hanno bloccato un angolo della strada che conduce alla piazza. Molti sono arrabbiati per la mancanza di reazione da parte dei cittadini: «Perché nessuno li ha divisi?». Nessuno ieri è intervenuto per dividere Filippo Claudio Giuseppe Ferlazzo, il 32enne italiano arrestato, da Alika Ogorchukwu, limitandosi a riprendere la scena con i telefonini. Qualcuno grida anche insulti contro gli italiani suscitando le proteste di alcuni commercianti. Nella delegazione che è salita in Comune c'è anche l'avv. Francesco Mantella, legale di Alika e ora della sua famiglia. Un centinaio in totale le persone che hanno affollato la strada, esibendo una foto del morto e anche uno degli scatti dell'aggressione violentissima da parte di Filippo Claudio Giuseppe Ferlazzo, il 32enne italiano arrestato dalla polizia per omicidio volontario e rapina. Tra i manifestanti c'è anche la moglie di Alika, Charity Oriachi, con una bambina, parente della famiglia.

Civitanova sotto choc per l'omicidio in strada di un nigeriano: il video dopo l'aggressione

Ricostruita la dinamica

L'aggressore ha inseguito la vittima, prima l'ha colpita con una stampella, l'ha fatta cadere a terra, e l'ha finita fino a causarne la morte colpendola ripetutamente con le mani nude. Poi, dopo averla tramortita, ha sottratto il cellulare. Sarebbe questa, secondo la polizia, la ricostruzione dell'aggressione all'ambulante nigeriano, ucciso ieri a Civitanova Marche (Marche). Per ricostruire la dinamica sono stati ascoltati testimoni ed esaminati i filmati della videosorveglianza. Alika Ogorchukwuch è stato inseguito da Filippo Claudio Giuseppe Ferlazzo, colpito prima con la stampella e poi a mani nude per 3-4minuti. È il racconto dell'aggressione fatto da due turiste in vacanza a Civitanova Marche testimoni determinanti nella ricostruzione della dinamica dell'omicidio dell'ambulante nigeriano. È uno dei particolari emersi durante la conferenza stampa del capo della Squadra Mobile di Macerata Matteo Luconi e del dirigente del Commissariato di Civitanova Marche Fabio Mazza. Le due donne in particolare avrebbero assistito al primo incontro tra Alika e Filippo Claudio Giuseppe Ferlazzo, il 32enne salernitano arrestato per omicidio volontario e rapina, nei pressi della stazione, in un punto non coperto dai sistemi di videosorveglianza. Alika avrebbe chiesto all'uomo, che era in compagnia della fidanzata, dei soldi. In quel momento non ci sono stati né contatti fisici né battute nei confronti della donna. Alika si è poi allontanato, ma a quel punto Ferlazzo lo ha inseguito e aggredito, prima colpendolo con la stampella del nigeriano, che è caduto a terra, e poi colpendolo ancora a mani nude per 3-4 minuti. Infine Ferlazzo si è alzato e si è allontanato. La polizia è arrivata subito dopo e una delle due donne ha indicato agli agenti la direzione in cui era andato. Anche la fidanzata del 32enne è stata sentita come testimone, ma solo per la parte relativa all'incontro con l'ambulante. Non avrebbe invece assistito all'aggressione.

Alika ucciso in strada a Civitanova Marche, il grido di dolore della moglie