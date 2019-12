Ultimo aggiornamento: 06:56

Con due colpi esplosi da un fucile modificato a canne mozze uccise l’amico ed ex socio, il 27 dicembre del 2018. Per questo, è stato ritenuto colpevole e condannato in primo grado a 19 anni di carcere, con l’accusa di omicidio volontario premeditato, il 58nne. Sullo sfondo la morte dell’amico, un tempo socio dell’imputato,, imprenditore di 63 anni.in via Trinità, a Baronissi , nei pressi dell’abitazione della madre, che Capacchione era andato a salutare prima di recarsi a lavoro nella zona industriale di Fisciano L’imputato, difeso e assistito dagli avvocati Massimo Ancarola e Francesco Rizzo, ha visto escludere l’aggravante della minorata difesa, con concessione delle attenuanti generiche. La sentenza è stata emessa dal gup del tribunale di Nocera Inferiore, al termine del rito abbreviato. La procura, nella sua requisitoria, aveva chiesto una condanna a 30 anni. Toccherà ora attendere novanta giorni per il deposito delle motivazioni. Erano circa le otto del mattino, quando fu commesso il delitto. Dopo aver sparato alla vittima, Magliacano fuggì, per poi essere rintracciato dai carabinieri di Mercato San Severino, agli ordini del maggiore Alessandro Cisternino, in stato confusionale, sulle montagne di Fusara, diverse ore dopo i fatti. Era all’interno di un casolare. Fu arrestato in stato di semi flagranza di reato.Secondo le indagini condotte dalla procura di Nocera Inferiore , tra l’imputato e la vittima vi erano stati rapporti lavorativi anni addietro, che si erano poi interrotti.