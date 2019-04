Sabato 27 Aprile 2019, 09:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dalle prime ore della mattina, i carabinieri della compagnia di Battipaglia stanno eseguendo una serie di arresti e perquisizioni, anche in altre citta d’Italia, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip di Salerno su richiesta della Procura Antimafia. L’accusa per tutti è di omicidio aggravato dal metodo mafioso.