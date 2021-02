Omicidio dell’avvocato Barbarulo, la Procura generale ha chiesto l’ergastolo per Macario Mariniello anche per il secondo grado. Ieri la Corte d’Assise d’Appello di Salerno ha registrato la discussione della pubblica accusa, che ha chiesto di confermare la condanna già inflitta in primo grado al nocerino, difeso dai legali Gregorio Sorrento e Alfonso Senatore. La sentenza è prevista per il prossimo lunedì, giorno nel quale i giudici scioglieranno le riserve anche su una serie di richieste avanzate dalla difesa. I fatti risalgono al 29 luglio 1980, quando Mariniello, all’epoca capozona della Nco di Cutolo nella città dell’Agro nocerino, si recò presso lo studio dell’avvocato per scoprire quest’ultimo in atteggiamenti intimi con la sorella. In primo grado, lo stesso Mariniello rese delle dichiarazioni spontanee, raccontando la dinamica del delitto, che pure si attribuì. Secondo quanto valutato con la sentenza di primo grado, Mariniello separò l’avvocato dalla sorella, aiutando quest’ultima a rivestirsi, per poi accompagnarla nell’auto con la quale era giunto allo studio del legale. Rientrato, avrebbe cominciato a discutere con Barbarulo, fino a quando - dietro la minaccia della vittima di chiamare i carabinieri - Mariniello estrasse una pistola, una calibro 7,65, e sparò contro l’avvocato. Almeno otto volte, secondo le accuse, usando un silenziatore. In primo grado furono acquisiti i verbali di alcuni collaboratori di giustizia, che raccontarono dettagli e circostanze su quei fatti di sangue, indicando in Mariniello l’autore dell’omicidio. Per l’accusa, tuttavia, il delitto di Barbarulo andava interpretato come la volontà di Mariniello di accrescere il proprio prestigio criminale dell’epoca. Dopo la condanna in primo grado, il tribunale ordinò anche l’arresto del 62enne, ravvisando il pericolo di fuga, in virtù di precedenti che collocarono il nocerino in Spagna, negli anni 80, da latitante.

