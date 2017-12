L'uomo, incensurato nullafacente, sarebbe instabile psicologicamente; non era seguito dai servizi sociali del Comune. Da quanto si apprende da fonti dell'Amministrazione comunale, l'uomo qualche volta aveva dato in escandescenze ma non aveva mai subito un trattamento sanitario obbligatorio o altri provvedimenti tali da imporre l'intervento dei servizi sociali.

Sabato 23 Dicembre 2017

Orrore questa mattina a Battipaglia, dove i carabinieri hanno rinvenuto in un'abitazione il cadavere di una donna 74enne e subito dopo hanno fermato il figlio della vittima 42enne incensurato. Il figlio avrebbe ucciso la madre strozzandola con una cintura. Il corpo della donna è stato trovato all’interno della propria camera da letto.