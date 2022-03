Omicidio di Anna Borsa, proclamato il lutto cittadino domani a Salerno

E' stato proclamato il lutto cittadino per domani da parte del sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, per ricordare Anna Borsa, la trentenne uccisa il 1 marzo da suo ex Alfredo Erra nel salone di bellezza di Pontecagnano Faiano.

Domani mattina, sabato 5 marzo alle ore 11, saranno celebrati i funerali nella chiesa Maria santissima del Rosario di Pompei del quartiere Mariconda dove la famiglia della giovane era originaria.

APPROFONDIMENTI IL DELITTO Anna Borsa uccisa dall'ex a Pontecagnano, il fratello:... IL FEMMINICIDIO Omicidio Anna, domani l'autopsia e forse anche i funerali IL DELITTO Anna Borsa uccisa dall'ex a Pontecagnano, la fuga di Alfredo con... IL CASO Anna uccisa dall'ex nel Salernitano: per lui pioggia di insulti...

Nella giornata di domani, oltre alle bandiere della città a mezz'asta sugli edifici pubblici e segni di lutto sui mezzi di trasporto pubblico e veicoli di servizio pubblico, il sindaco Napoli ha invitato «ad osservare nei luoghi di lavoro un minuto di silenzio e raccoglimento alle 11, momento delle esequie, ad osservare nelle scuole un minuto di silenzio e raccoglimento, per gli esercizi commerciali di abbassare le saracinesche per dieci minuti, dalle ore 11 alle ore 11.10, ad osservare, nei luoghi ove si tengano eventi pubblici di spettacolo o intrattenimento, un minuto di silenzio e raccoglimento o, comunque, una appropriata forma di ricordo».

Lutto cittadino disposto anche dal sindaco di Pontecagnano Faiano, Giuseppe Lanzara, per la giornata di domani.