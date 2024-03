Ha ucciso il padre colpendolo con un coltello da cucina molte volte. Cinque coltellate tra la gola e il torace ma il cadavere di Riccardo Santimone, 76enne di Eboli, ucciso dal figlio Vincenzo, ha altre ferite da taglio. Ieri mattina, Vincenzo Santimone, accusato di omicidio ed assistito dall'avvocato Elena Criscuolo, è stato trasferito al carcere di Salerno. L'omicida è stato arrestato martedì sera, pochi minuti dopo aver ucciso il padre, dai carabinieri della compagnia di Eboli. Quando sono giunti i carabinieri a casa, l’omicida aveva ancora le mani insanguinate e sul pavimento c'era il coltello da cucina con cui ha colpito il genitore. L’arma è sotto sequestro. L’uomo avrebbe sferrato tra i cinque e i dieci fendenti, colpendo il padre alla gola e al torace ma su tale aspetto gli investigatori avranno più certezze nei prossimi giorni, dopo l'esame autoptico.

è avvenuto al culmine di una lite tra padre e figlio. La vittima era a terra in unaavrebbe afferrato une poi ha colpito il padre ripetutamente fino ad ucciderlo. Santimone soffriva dima nessuno, nemmeno i suoi familiari, avrebbero mai immaginato un simile raptus. «Qualche anno fa - ha detto il primo cittadino di Eboli,- Vincenzo Santimone si è recato alad Eboli ma poi non ha seguito le. Ho parlato con i familiari di Santimone e mi hanno riferito che soffriva di manie di persecuzione. Ai nostri assistenti sociali non sonoo di assistenza specifica altrimenti sarebbero intervenuti, magari con la giusta assistenza la tragedia non sarebbe avvenuta». Intanto, nella piccola palazzina inda ieri regna il silenzio. La casa dove viveva la famiglia Santimone è stata postae la moglie di Riccardo Santimone, e madre dell'omicida, è stata condottadi Eboli per garantirle la giusta assistenza sanitaria ed è già stato predisposto il

APPROFONDIMENTI Capaccio Paestum, il giallo dei resti umani: si cerca tra gli scomparsi in attesa del dna San Mauro Cilento, incendio in una struttura turistica: distrutte roulotte e case di legno Palomonte, furti di auto in un centro di noleggio: indagini dei carabinieri

«L'altra sera abbiamo ascoltato urla - dicono i vicini - poi all'improvviso sono giunte le pattuglie dei carabinieri con le auto a sirene spiegate e i militari hanno arrestato Vincenzo Santimone. Forse si poteva evitare». La salma di Riccardo Santimone è a disposizione dell’autorità giudiziaria all’ospedale di Nocera Inferiore.

La vittima aveva gestito un centro di riparazione di pneumatici e tutti lo ricordano per la sua gentilezza e affabilità. I funerali saranno celebrati nei prossimi giorni ad Eboli.