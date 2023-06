È la perizia svolta dal medico legale Santurro sul corpo senza vita di Marzia Capezzuti la mela del contendere giudiziario. L’avvocato Pierluigi Spadafora, difensore di Barbara Vacchiano e del marito Damiano Noschese, nel corso dell’incidente probatorio di ieri, ha sollevato una eccezione di nullità della stessa perizia perché il proprio medico legale non avrebbe avuto alcuna comunicazione sui diversi step di approfondimento; il pm Vivaldi e il difensore di parte civile, l’avvocato Carmela Landi, si sono invece opposte ritenendo che le comunicazioni sono state fatte e che gli step intermedi non devono essere necessariamente notificati. Il gip Gerardina Romaniello (che ha sostituito il collega Alfonso Scermino trasferito ad altra sede), dopo quasi due ore di camera di consiglio ha respinto l’eccezione consentendo proprio al perito della procura di riferire in aula l’esito delle indagini svolte sul corpo della ragazza. «La nullità - spiega l’avvocato Spadafora - a mio avviso c’è: è sancito da recenti sentenze della Corte di Cassazione ed abbiamo anche un esempio che arriva dalla Corte d’Appello di Napoli che ha dichiarato nulla la perizia medico legale eseguita sul corpicino della bimba gettata dalla finestra del Parco Verde a Caivano proprio per problemi legati alla mancata comunicazione alla difesa. A mio avviso non è stato garantito il diritto alla difesa dei miei assistiti». Per l’avvocato Landi, invece, le cose sono andate diversamente: le radiografie e gli approfondimenti eseguiti, in seconda battuta, potevano esser richiesti direttamente dal perito degli indagati.

Grande assente ieri, la principale accusatrice di Barbara Vacchiano, del marito Damiano e del figlio quindicenne: Annamaria Vacchiano. La giovane donna (difesa dall’avvocato Stefania Pierro) ha rinunciato all’incidente probatorio anche perché terrorizzata dalla presenza della madre. Lo stesso ha fatto il fratello Vito. Le loro due posizioni, ricordiamo, sono marginali nell’inchiesta che, nel corso del suo svolgimento, ha dimostrato l’estraneità alle violenze da parte dei due fratelli.

La perizia, comunque avrebbe confermato sia gli esiti investigativi e sia il racconto fatto dal minorenne alla sorella Annamaria nel video che ha incastrato tutti e ha consentito agli inquirenti di ritrovare il corpo. Esiti comunque agghiaccianti: Marzia è morta per forti pressioni sull’osso ioide, quindi per strozzamento, ma aveva lesioni alla colonna vertebrale e alla cassa toracica risalenti almeno a quattro mesi prima della morte. È stata anche confermata l’estirpazione dei denti in maniera violenta e la morte è stata accertata alla primavera del 2022 (a marzo, come emerso dalle indagini dei carabinieri). Insomma, la ragazza ha sofferto ed anche parecchio. L’incidente probatorio per il quindicenne si è svolto nelle scorse settimane presso il tribunale dei Minori di Salerno. Quindi i due periti delle due procure a giorni scriveranno un nulla osta congiunto per la la consegna della salma alla famiglia. Marzia potrà finalmente essere sepolta.