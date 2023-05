Omicidio Marzia, il quindicenne torna dinanzi ai giudici

Omicidio Marzia Capezzuti:la posizione del quindicenne arrestato assieme a Barbara Vacchiano e a Damiano Noschese sarà esaminata dai giudici del Riesame la prossima settimana. È stata fissata per giovedì prossimo l'udienza nella quale il givoane, assisstito dall'avvocato Francesco Rocciola e dal curatore Viviana Caponigro, potrà chiarire la propria posizione. Ricordiamo che il suo legale aveva fatto ricorso al Riesame facendo presente ai giudici lo stato di attaccamento morboso del minore nei confronti della madre e della totale sottomissione dello stesso alla donna dovuto anche alle sue problematiche psichiche e della realtà difficile dalla quale proviene. Tant’è che, appena avuta la notifica del provvedimento, il piccolo avrebbe chiesto subito di sapere cosa pensava la donna. E della madre avrebbe chiesto anche nell’istituto di pena minorile di Nisida, rispondendo al gip che, prima di rispondere alle domande, avrebbe voluto chiedere a Barbara Vacchiano come si sarebbe dovuto comportare. E «piccolo» è anche l’elemento discriminante del ricorso: la piccola età del ragazzo che, di fatto, potrebbe non essere imputabile di un reato così grande.