Uccise un pastore a colpi di pistola per questioni di pascolo, è stato individuato e arrestato. L'uccisione di Domenico Pennasilico, pastore, 60enne, di Giffoni Sei Casali risale allo scorso aprile, nel giorno di pasquetta. Oggi, dopo mesi di indagini da parte dei carabinieri della Compagnia di Battipaglia e coordinate dalla Procura di Salerno, è stato arrestato l'autore dell'omicidio. Si tratta di B. D. M., anche lui pastore, residente a Giffoni Valle Piana, indagato per omicidio. La Procura valuta anche l'aggravante della premeditazione. L'assassino sarebbe stato individuato grazie alle tracce di polvere da sparo individuate sui propri vestiti. Sempre D. M., immediatamente dopo l'omicidio, aveva fornito un alibi poi risultato non veritiero. Non si esclude la presenza di complici. Le indagini dei carabinieri e della Procura di Salerno proseguono. Sulla scena del crimine, infatti, sono stati rinvenuti diversi bossoli appartenenti a differenti armi da sparo, di cui due sicuramente fucili.

Giovedì 19 Settembre 2019, 13:49

