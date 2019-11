Quattro rinvii a giudizio per l'uccisione di Alfonso Quaranta ed il tentato omicidio di Nicola Fiore. Il gup del Trubunale di Salerno, gennaro Mastrangelo, ha disposto il processo (con inizio a febbraio prossimo davanti ai giudici della corte d'assise) per Massimo Cerrone e Gabriele Pelosi, entrambi di Campagna; del paganese Gianni Vitelli e di Gennaro Esposito di Sant'Antonio Abate: secondo le accuse, i quattro indagati (difesi dagli avvocati Costantino Cardiello e Nicola Naponiello) avrebbero aiutato i mandanti e gli esecutori materiali (già giudicati con precedenti sentenze) a portare a termine l'azione delittuosa. Il vero obiettivo del commando era Nicola Fiore cche, la mattina del 5 febbraio 2004 giorno in cui era fissato l'appuntamento, riuscì a salvarsi gettandosi dall'auto guidata dall'amico Quaranta e scappando tra la folta boscaglia della località Acerra lungo la via Tuori a Campagna. L'azione omicidiaria si inseriva nella guerra di camorra, scoppiata nei primi anni e la metà del 2000, tra i clan D'Auria Petrosino e Contaldo (di cui Fiore era affiliato) per la spartizione del territorio e del malaffare a Pagani e centri limitrofi. © RIPRODUZIONE RISERVATA