Omicidio Vassallo: audizione dei fratelli del « sindaco pescatore» in antimafia

Dario e Massimo Vassallo, fratelli di Angelo, il sindaco «pescatore» di Pollica ucciso il 5 settembre 2010 in circostanze ancora non chiarite, saranno ascoltati domani dal Gruppo di lavoro sugli elementi istruttori relativi all'omicidio di Angelo Vassallo, costituito nella Commissione Antimafia.

Il Gruppo di lavoro è convocato domani, alle ore 19, per l'audizione dei due fratelli che, dopo la morte di Angelo Vassallo, hanno dato vita alla Fondazione intitolata all'ex primo cittadino.