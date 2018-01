Giovedì 18 Gennaio 2018, 18:22 - Ultimo aggiornamento: 18-01-2018 18:39

"Oggi è un giorno di lutto per il Cilento". É la reazione del sindaco di Castel Nuovo Cilento Eros Lamaida dopo aver appreso della chiusura delle indagini sulla morte di Angelo Vassallo senza un colpevole. "Uno dei grandi guai del nostro Paese - dice il primo cittadino - e’ che non c’è certezza della pena. Non c’è giustizia. Anche nel nostro Cilento. Nel nostro Parco.Oggi, è’ un giorno di lutto per il Cilento. Per l’Italia. Per l’Europa. Per il mondo intero". Lamida amareggiato ribadisce "Un sindaco, il Sindaco, Angelo Vassallo, un ufficiale di governo assassinato impunemente da un fantasma. I territori del napoletano dilaniati dalla camorra , dono tanto diversi da noi, dal Cilento? A questo punto , non so. Non credo".